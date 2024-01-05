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Пятница, 5 января 2024, 14:07 мск

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Центризбирком зарегистрировал первых двух кандидатов на выборы президента РФ

Фото: ЦИК РФ

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала первых двух кандидатов на выборах главы государства. Официально в избирательную кампанию включатся лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы от «Новых Людей» Владислав Даванков.

Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, девять из них от политических партий, 24 – от граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

В итоге в Центризбирком подали документы 15 человек: девять кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, и шесть самовыдвиженцев.

Как отметила Элла Памфилова, четыре претендента на кандидатство не смогли в полном объеме выполнить требования законодательства и в представленных ими документах содержались настолько грубые ошибки, и Центральная избирательная комиссия была вынуждена отказать в регистрации уполномоченных представителей данных кандидатов.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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