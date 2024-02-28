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Среда, 28 февраля 2024, 13:43 мск

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Почти 3,2 млн россиян решили проголосовать онлайн на выборах президента РФ

Фото: ЦИК РФ

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что более 5 млн россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России или записались для голосования на избирательные участки по месту нахождения. Из них почти 3,2 млн решили голосовать дистанционно.

«В общей сложности у нас подано уже более 5 млн заявлений, избиратели из 28 регионов России, где будет дистанционное электронное голосование, подали 3 млн 185 тыс. заявлений», – сказала Памфилова на заседании комиссии. Кроме того, по ее словам, 1 млн 870 тыс. заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения.

Прием заявлений продолжится до 11 марта.

Напомним, что ДЭГ будет проведено в 29 регионах, включая Москву, где подавать заявление не требуется.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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