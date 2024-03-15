российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 марта 2024, 16:19 мск

Новости Выборы

Новости, Кратко, Популярное

Жительница Югры бросила коктейль Молотова в урну для голосования

Жительница города Когалыма бросила в стационарный ящик для голосования на выборах президента России бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил избирком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации избирательной комиссии, неудачная попытка поджога урны для голосования произошла в 15:18 по местному времени (13:18 мск) в Когалыме на избирательном участке №484.

Как отметили в избиркоме, злоумышленница была «незамедлительно задержана», возгорание быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

«Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено. Голосование на избирательном участке продолжается», – заверили в избиркоме.

На 15:00 явка избирателей на выборах президента России в ХМАО-Югре составила 26,1%, свой выбор сделали 293 941 человек.

«Голосование в Югре проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало», – заявили в избиркоме.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело

Метки / Выборы президента РФ - 2024

В Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования / Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 20% / Прокуратура Москвы повторно предупредила об уголовной ответственности за попытки срыва выборов / Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело / Более 20% свердловчан проголосовали на выборах президента РФ к 15:00 / В Москве проголосовало более 1,5 млн избирателей / «Это та же серия подонков»: ЦИК России сообщил о провокациях на участках для голосования / В Свердловской области на президентских выборах работают наблюдатели из девяти стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Югра, Сибирь, Выборы, Россия, Скандалы и происшествия, Выборы президента РФ - 2024,