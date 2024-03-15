Жительница Югры бросила коктейль Молотова в урну для голосования

Жительница города Когалыма бросила в стационарный ящик для голосования на выборах президента России бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил избирком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации избирательной комиссии, неудачная попытка поджога урны для голосования произошла в 15:18 по местному времени (13:18 мск) в Когалыме на избирательном участке №484.

Как отметили в избиркоме, злоумышленница была «незамедлительно задержана», возгорание быстро ликвидировали. Никто не пострадал.

«Бюллетени и технологическое оборудование не повреждено. Голосование на избирательном участке продолжается», – заверили в избиркоме.

На 15:00 явка избирателей на выборах президента России в ХМАО-Югре составила 26,1%, свой выбор сделали 293 941 человек.

«Голосование в Югре проходит в спокойном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало», – заявили в избиркоме.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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