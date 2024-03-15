Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении в Москве уголовного дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав (ст. 141 УК РФ). Причиной послужили действия женщины, которая вылила красящее вещество в урну для голосования.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на а одном из избирательных участков в городе Москве. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

По данным телеграм-канала Baza, это произошло на участке в районе Марьино. Девушка прошла в здание с банкой зеленки и вылила жидкость в урну, выкрикивая проукраинский лозунг. По словам очевидцев, при этом кто-то инструктировал её по телефону.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ сообщали о подобных инцидентах на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкесии. В общественном штабе по наблюдению за ходом выборов уточнили, что похожий инцидент произошел также в Воронежской области.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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