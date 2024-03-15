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Пятница, 15 марта 2024, 16:23 мск

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В Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования

На избирательном участке в Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, происшествие не повлияло на ход голосования.

Инцидент произошел на участке №1527 в Марьино. «Пожилая москвичка получила бюллетень, зашла в кабину для голосования, облила горючим и подожгла. Люди не пострадали, техника, бюллетени, документация тоже. Быстро потушили, проветрили, работа продолжена», – цитирует Реута ТАСС. По его словам, сейчас инцидентом занимаются правоохранительные органы.

Отмечается, что, по предварительным данным, у женщины серьезные проблемы со здоровьем.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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