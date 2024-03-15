На избирательном участке в Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, происшествие не повлияло на ход голосования.
Инцидент произошел на участке №1527 в Марьино. «Пожилая москвичка получила бюллетень, зашла в кабину для голосования, облила горючим и подожгла. Люди не пострадали, техника, бюллетени, документация тоже. Быстро потушили, проветрили, работа продолжена», – цитирует Реута ТАСС. По его словам, сейчас инцидентом занимаются правоохранительные органы.
Отмечается, что, по предварительным данным, у женщины серьезные проблемы со здоровьем.
Москва, Наталья Петрова
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