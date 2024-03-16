Явка на президентских выборах в России превысила 36%

В российских регионах начался второй день голосования на выборах президента страны. Явка избирателей на 9:00 мск второго дня голосования превысила 36%.

К 9:20 мск явка на президентских выборах в России составила 36,63%, сообщается на сайте ЦИК РФ. В эти данные включается также досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта.

При этом к 9:24 мск через федеральную систему дистанционного электронного голосования свой выбор сделали 76% избирателей (3 633 658), зарегистрированных на участие в онлайн-голосовании. Всего для голосования на федеральной платформе ДЭГ зарегистрировались 4,7 млн человек.

Добавим, что к утру второго дня голосования в Москве электронно проголосовали 2,5 млн человек. Об этом сообщается в официальном канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице. Москва проводит ДЭГ на собственной электронной платформе mos.ru.

По информации главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, к утру 16 марта в Москве на выборах президента проголосовали более 3,1 млн человек. Нарушений и замечаний не зафиксировано, отметила Кириллова. «На 8 часов утра цифра проголосовавших составила 3 147 675 избирателей. Мы отмечаем высокую явку и очень надеемся, что как нас порадовал первый день голосования, предстоит еще два, что те, кто еще не успели реализовать свое активное избирательное право, смогут проголосовать и сегодня, и завтра», – цитирует главу Московской городской избирательной комиссии РИА «Новости».

Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта. Предварительные итоги выборов, как заявляли ранее в ЦИК России, будут обнародованы до обеда 18 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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