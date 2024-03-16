ЦИК России назвал явку на выборах президента с учетом ДЭГ за 15 марта

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев назвал явку на выборах президента в целом по стране, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), за первый день голосования.

«Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% – это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования», – сказал Булаев.

По данным ЦИК, на 11:00 мск субботы явка на выборах президента в целом по России без учета ДЭГ составила 37,17%.

Минцифры в свою очередь сообщило, что явка избирателей на платформе ДЭГ к 11:00 мск субботы составила 82%. «Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек», – говорится в сообщении. Самая большая активность в электронном голосовании отмечена на Камчатке, где явка составила 91%, в Алтайском крае – 84%, в Белгородской, Курской, Липецкой, Томской областях – 83%, в Вологодской области и Чувашии – 82% и в Свердловской области – 81%. ДЭГ на президентских выборах применяется впервые. Отдать свой голос таким способом могут жители 29 регионов России, включая Москву.

Голосование на выборах президента России продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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