Общественники пока не зафиксировали грубых нарушений на выборах президента РФ

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) сообщила, что на утро 16 марта на «карту сообщений» НОМ поступило более 39,5 тыс. сообщений, касающихся хода голосования на президентских выборах, – «в основном нейтрального информационного содержания».

«В абсолютном большинстве поступают сведения о том, что участки открываются вовремя, проверена работа КОИБов, а также сохранность бюллетеней в ночное время», – отметили в НОМ.

Позже федеральный координатор ассоциации НОМ Алексей Песков заявил, что общественники не выявили в первый день голосования на выборах президента грубых нарушений, способных влиять на ход и итоги голосования. По его словам, есть единичные случаи, связанные с провокациями. «В ходе минувшего дня голосования мы фиксировали несколько случаев с попытками поджога. Например, в городе Асбесте (Свердловская область) 18-летняя избирательница с медицинской маской на лице проголосовала и бросила в холле дымовую шашку. Подобных ситуаций было несколько. Мы фиксируем, что все эти ситуации объединяет то, что правоохранительные органы нивелируют все риски и ведут сейчас проверки», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Также, по его словам, было получено несколько заявлений с информацией о возможных вбросах. «Но ни одна информация не подтвердилась, имеет место провокационная составляющая, когда создатели фейков выдают процедуру, регламентированную законом – ввод избирательных бюллетеней в КОИБы после закрытия избирательного участка – за вбросы», – пояснил общественник.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяная Москалькова сообщила, что мониторинговая группа по соблюдению избирательных прав граждан, работающая в аппарате омбудсмена, на данный момент не фиксирует нарушений на президентских выборах.

«На данный момент нарушений не обнаружено. Продолжаем внимательно следить за ситуацией», – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

На 12:10 мск явка на президентских выборах без учета дистанционного электронного голосования составила 38,02%. В Москве проголосовали более 3,1 млн человек, из них почти 2,5 млн воспользовались ДЭГ. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, нарушений и замечаний не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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