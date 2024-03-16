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Суббота, 16 марта 2024, 16:37 мск

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Выборы президента России: явка перевалила за 50%

Явка во второй день голосования на выборах президента России по стране без учета ДЭГ превысила 50%, следует из данных Центризбиркома России.

На 16:14 мск явка составила 50,01%, сообщается на сайте ЦИК РФ.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования к этому времени свой выбор сделали 4,06 млн избирателей. Это 85% зарегистрированных на федеральной платформе ДЭГ (4,7 млн человек).

В Москве, по данным Общественного штабе по наблюдению за выборами, приняли участие в выборах президента РФ порядка 4 млн человек. Из них около 3 млн человек проголосовали дистанционно. «Бумажный бюллетень предпочли почти 1 млн избирателей в столице», – говорится в сообщении штаба.

Голосование по выборам президента России проходит 15,16 и 17 марта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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