В России идет последний день голосования на выборах президента: явка превысила 60%

В России начался третий, основной, день голосования на президенских выборах. К началу последнего дня голосования явка избирателей в целом по стране без учета дистанционного электронного голосования вплотную приблизилась к 60%. А к 9:31 мск этот показатель превысил 60%.

В 9:00 мск воскресенья, 17 марта, – на момент открытия избирательных участков по всей стране – явка составила 59,91%, следует из данных на сайте Центризбиркома России. На 9:31 мск явка достигла 60,02%.

По состоянию на 9:37 мск дистанционно на федеральном платформе проголосовали 4 млн 261 тыс. 975 человек или 89% из более 4,7 млн заявившихся.

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что в комиссии ожидают, что на федеральной платформе ДЭГ проголосуют 90% от всех, кто подал заявки. По его словам, совокупно с московской платформой число проголосовавших онлайн может превысить 7 млн человек.

Президентские выборы в России впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. Все избирательные участки закроются в 20:00 местного времени. Без учета ряда зарубежных участков голосование завершится в 21:00 мск, когда двери участков закроются в Калининградской области. После этого времени ожидаются первые результаты выборов. Итоги ДЭГ станут известны между 22:00 и 23:00 мск, сообщали ранее в ЦИК.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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