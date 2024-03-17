Явка на президентских выборах в России перевалила за 65%

Явка на участки для голосования на выборах президента России в целом по стране на 13:34 мск воскресенья, 17 марта, составила 65,94%. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома России.

Вместе с тем к этому времени явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 93% от числа ранее подавших заявления (более 4,76 млн человек). Проголосовали онлайн 91% или 4 млн 341 тыс. 939 человек.

По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, на 10:00 мск за рубежом свой выбор сделали 125 тыс. 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне смогут проголосовать дистанционно. ДЭГ доступно для жителей 29 регионов, включая Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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