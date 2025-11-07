ЕС сегодня объявит об ужесточении выдачи виз россиянам

Евросоюз в пятницу, 7 ноября, объявит объявить об ужесточении правил выдачи многократных виз гражданам России. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Финляндии.

«Комиссия (Еврокомиссия – прим. ред.) 6 ноября приняла решение, и, согласно полученной нами информации, собирается объявить о нем в пятницу», – сообщили Yle во внешнеполитическом ведомстве Финляндии.

Подробности не сообщаются, однако в публикации отмечается, что новые правила предполагают некоторые исключения.

Накануне издание Politico сообщило, что ЕС планирует отменить выдачу гражданам России шенгенских мультивиз. Россияне смогут получать лишь визы под конкретную поездку. Указывалось, что нововведения вступят в силу уже на этой неделе.

Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил, что ЕК ведет переговоры со странами Евросоюза о введении дополнительных ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам.

Позднее в Кремле высказали мнение, что Евросоюз будет и дальше вводить ограничения на передвижение россиян.

