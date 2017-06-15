Российских военных будут отправлять на пенсию на 5 лет позже Это позволит экономить до 400 млрд рублей в год

По поручению президента России Владимира Путина разработан законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии. Порог вырастет с 20 до 25 лет. Это позволит экономить сотни миллиардов рублей ежегодно, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что решение глава государства принял еще в марте, но до настоящего времени оно не анонсировалось. О разработке законопроекта сообщили несколько источников, в том числе в Минобороны и администрации президента. Официальных комментариев газете получить не удалось. Один из собеседников отметил, что тема «тонкая», и предстоит целый ряд консультаций.

Напомним, в 2013 году военные предложили изменить предел выслуги лет в два этапа – с выплатой надбавки в переходном периоде. Однако расчеты показали, что бюджетных средств на этот маневр недостаточно. В 2015 году тему поднял министр финансов Антон Силуанов: «Посмотрите, у нас 1 млн здоровых молодых мужчин работает охранниками, не говоря уже о значительной численности силовиков. У каждого шлагбаума стоит охранник и его сторожит. Нередко военные, отслужив 20 лет, становятся пенсионерами в 40 лет». В Минфине предлагали повысить минимальный срок службы до 30 лет, но этот вариант отвергли.

Впрочем, глава Минфина настаивает на необходимости повышения пенсионного возраста не только для военных. Хотя вопрос о 25-летней выслуге для военных напрямую с этим не связан, в случае принятия законопроекта, сэкономленные средства дадут правительству некоторую свободу маневра. Реформа системы досрочных пенсий, на которые имеют право до трети населения РФ, позволит или отменить общее повышение пенсионного возраста, или отсрочить принятие решения, или сделать переход более плавным.

В финансово-экономическом блоке правительства оценивают экономию после претворения реформы в жизнь в сумму до 400 млрд рублей ежегодно.

Глава Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Владимир Петухов считает, что «чиновники с удовольствием выскажутся за повышение пенсионного возраста, в частности руководящие кадры, которые сидят в теплом кабинете». «Думаю, это частично распространяется на военных», – считает эксперт. Петухов предполагает, что поддержать инициативу могут также военные без «гражданской» профессии, которая обеспечит работой в случае раннего выхода на пенсию.

Москва, Иван Гридин

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