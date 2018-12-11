Деньги убегают из России: отток капитала вырос более чем втрое

Чистый отток капитала из России за 11 месяцев 2018 года увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлом года и достиг $58,5 млрд, свидетельствуют данные Центробанка РФ. В январе-ноябре 2017 года этот показатель составлял $17,7 млрд.

Согласно уточненному прогнозу Банка России, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $69 за баррель ожидается на уровне $66 млрд вместо прежних $55 млрд. Первоначально ЦБ прогнозировал значительно меньший объем оттока капитала в текущем году – лишь на уровне $19 млрд.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты высказывали мнение, что российскую финансовую систему и экономику ожидают сложные времена. Наравне с внешним нарастающим давлением со стороны стран Запада, правительство РФ также вгоняет страну в кризис. По оценкам экономистов, утвержденная с подачи кабмина пенсионная реформа и рост ставки НДС с 1 января 2019 года могут только ухудшить экономическую ситуацию в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.18

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