Прорыв экономики по указу Путина под большим вопросом: экономисты прогнозируют только слабый рост

В ближайшие годы Россия вряд ли выйдет на устойчивую траекторию прорывного экономического роста, как заявлял президент РФ Владимир Путин. Судя по прогнозам экономистов, страну ждут сложные времена с повышением экономики в среднем лишь на 1,6% в год. Причем заметную роль в таком заторможенном развитии играют не только западные санкции вкупе со снижением цен на нефть, но и действия правительства и Банка России.

Как говорится в прогнозе «Центра развития» НИУ ВШЭ, основные риски для экономического роста приходятся на 2019 год, когда нужно ожидать неблагоприятную динамику цен на нефть, завершение перехода к постоянному бюджетному правилу, повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), смещения периода наращивания инфраструктурных инвестиций, а также приостановки снижения ключевой ставки на фоне адаптации к западным санкциям и замедление роста экспорта товаров и услуг в реальном выражении.

«В этих условиях рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018 г. до 1,3% в 2019 г. По мере ослабления влияния некоторых из негативных факторов, характерных для 2019 г., и проявления первых положительных эффектов от проводимых реформ рост экономики может ускориться до 1,6% в 2020 г. и 1,9% в 2021 г., что примерно соответствует верхним границам потенциальных темпов роста российского ВВП при сложившейся структуре экономики и отсутствии значимых улучшений инвестиционного климата», – говорится в докладе «Наш Экономический Прогноз» (НЭП).

Как полагают эксперты, результаты 2020-2021 годов могут оказаться более благоприятными. «Это произойдет не только в случае более высоких темпов роста экспорта и более высоких цен на нефть, но и при эффективной реализации мер по улучшению инвестиционного климата и тех мероприятий национальных проектов, положительное влияние от которых может проявляться границах прогнозного периода, а главное – при радикальном уменьшении рисков административного и уголовного преследования предпринимателей, которое часто носит необоснованный или непропорциональный характер и дестимулирует предпринимательскую деятельность в России», – отмечают экономисты.

В то же время, согласно их прогнозу, рост реальной средней заработной платы в России замедлится с 7,3% в 2018 году до примерно 1,5-2,0% в 2019-2021 годах на фоне плавного снижения цен на нефть, доведения зарплат бюджетников до уровней, предусмотренных «майскими» указами президента РФ от 2012 года, и смещения госрасходов в сторону финансирования инфраструктурных проектов.

Инфляция после предельного приближения в конце 2018 г. к таргету Банка России (4%) в 2019 г. превысит его на фоне повышения ставки НДС с 18% до 20%, которое может повысить инфляцию примерно на 1,0 п.п.

«Ускорение роста потребительских цен придется на начало 2019 г., хотя отчасти цены будут подстраиваться под повышение налоговой нагрузки уже в 2018 г. В первом полугодии 2019 г. годовой темп инфляции может превысить 5,0% и будет держаться вблизи этих уровней до конца года, а в 2020 г. годовая инфляция быстро перейдет к снижению, поскольку основное повышение уровня цен придется на начало 2019 г. Как само повышение НДС, так и рост инфляции будут отражаться на инфляционных ожиданиях, что может стать дополнительным доводом в пользу ужесточения монетарной политики. Последнее будет зависеть от того, каким будет повышение инфляции по масштабу и по продолжительности», – говорится в прогнозе.

Как считают экономисты «Центра развития», в целом в 2019-2021 годах курс рубля будет плавно ослабевать, но его значения будут находиться примерно в границах уровней III квартала 2018 г (64 – 66,1 рубля за $1) . Однако риски появления новых санкций в сочетании с другими рисками необходимо будет учитывать при определении степени жесткости денежно-кредитной политики, которая после повышения Банком России прогноза по инфляции на 2019 год до 5-5,5% даже при ключевой ставке в 7,5% является скорее нейтральной.

Снижение цен на нефть в ноябре текущего года повышает риск того, что снижение среднегодовой цены нефти в 2019 году будет более сильным, чем ожидалось экспертами – $62,6 за баррель к 2021 году. По оценке экономистов, негативный эффект на динамику ВВП от понижения цен на «черное золото» на $10 за баррель относительно уровней 2018 года может превышать 0,5 процентных пункта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.18

Нефтяные цены продолжили резкий обвал. Рубль пока держится. / В Москве убит таксист: задержан подозреваемый. / В Госдуме отправили безработных «белоручек» с дипломами в уборщики и продавцы. «Нечего воротить нос!». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»