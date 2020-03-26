Жители России отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней в России карантинные меры становятся аргументами для заемщиков, которые отказываются платить по кредитам. Как отмечают участники рынка, пока это еще единичные случаи, однако они опасаются, что складывающаяся ситуация может быть стартом волны неплатежей. Об этом пишет РБК со ссылкой на банки и коллекторские организации.

По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пока на причины, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, приходится менее 1% от всех отказов в обслуживании кредита. Об аналогичных обращениях заемщиков о невозможности погасить задолженность заявляют и в банках. Даже добросовестные клиенты начали ссылаться на ситуацию с эпидемией коронавируса, сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке,

Как отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, кто-то из заемщиков указывают на страх выйти на улицу, кто-то ссылается на самоизоляцию, а некоторые на то, что уже больны коронавирусной инфекцией.

Впрочем, как указал эксперт, пока значительную часть таких объяснений коллекторы воспринимают как отговорки с целью избежать ответственности. «Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», – подчеркнул Мехтиев.

Между тем участники рынка боятся, что подобная ситуация может стать началом волны неплатежей по кредитам. По оценке гендиректора финансового маркета «Юником24» Юрия Кудрякова, если распространение коронавируса будет усиливаться, то в ближайшее время по этой причине перестанет обсуживать долг каждый 15-й заемщик.

Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении к согражданам предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным каникулам для россиян, попавшим в сложную жизненную ситуацию, столкнувшись с сокращением дохода на треть и более в месяц. «Кредиты должны быть пролонгированы без штрафных санкций», – подчеркнул глава государства и призвал ЦБ предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Москва, Наталья Петрова

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