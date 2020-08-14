Сбербанк ввел плату за уведомления о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о переводах на карту. Теперь пользователям придется платный пакет услуг, в который в том числе входят и уведомления о пополнении счета.

«Для получения уведомлений необходимо подключить платный пакет. Для кредитной карты уведомления будут бесплатными, также и для премиальных карт, для стандартных дебетовых – 60 рублей в месяц», – пояснили в кол-центре финансово-кредитной организации.

Как писал «Новый День», в июне стало известно, что Сбербанк ввёл комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы. Комиссия за такие переводы составила 1%. Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

В декабре 2019 года Госдума приняла федеральный закон, запрещающий так называемый «банковский роуминг» – комиссию за переводы между регионами внутри одного банка. Законопроект правительства внесло в октябре, после того как «банковский роуминг» раскритиковал премьер Дмитрий Медведев, заявивший, что банки пытаются получить повышенное вознаграждение там, где не несут никаких затрат.

Москва, Иван Гридин

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