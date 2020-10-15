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Четверг, 15 октября 2020, 13:38 мск

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Счетная Палата выступила против резкого повышения акциза на табак

Значительное повышение акцизного сбора сразу на 20% на табачные изделия в 2021 году может обернуться ростом объема контрафактной продукции на рынке, которую как правило ввозят из стран ЕАЭС. К таким выводам пришла Счетная Палата после изучения проекта закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа.

Аудиторы считают, что существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений. Как писал «Новый День», решение о резком увеличении размера акциза на табак в будущем году приняло правительство в сентябре. Таким образом кабмин рассчитывает пополнить опустевшую из-за коронавирусной пандемии казну.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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Метки / Счетная палата РФ

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Счетная палата РФ,