ЦБ призвал банки и МФО простить долги жертв теракта в «Крокусе»

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным организациям списать долги погибших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

«Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников», – сказано в сообщении.

Также ЦБ рекомендовал кредиторам оказывать необходимую поддержку пострадавшим при теракте, вплоть до полного списания задолженности. «Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах», – отметили в Банке России.

Теракт в «Крокус сити холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы планировали пересечь границу с Украиной.

По последним данным СКР, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети, пострадали 182 человека. На месте продолжается разбор завалов, число погибших может возрасти. В ночь на понедельник, 25 марта, Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых до 22 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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