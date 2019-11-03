Оптимизация с ошибками: Голикова признала провал реформы здравоохранения

Оптимизация системы российского здравоохранения была проведена с ошибками. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия1» (ВГТРК).

«Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – цитирует «Интерфакс» ответ Голиковой на вопрос, занимается ли сейчас правительством тем, что исправляет ошибки оптимизации системы здравоохранения.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области заявил о недостаточности финансирования первичного звена медицины, назвав причиной системных проблем в сфере здравоохранения разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти. Глава государств обратил внимание, что за последние годы власти дважды подходили к вопросу улучшения ситуации в сфере здравоохранения как в целом, так и в первичном звене. По его словам, на поддержку регионов и муниципалитетов в этой сфере из федерального бюджета выделялись «приличные средства», а затем вливались дополнительные деньги, но, несмотря на это, ситуацию на местном уровне кардинально улучшить не удалось.

«Это системная проблема, – констатировал Путин. – И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным».

Президент пояснил, что на федеральном и часто на региональном уровне «говорят: это не наш уровень ответственности, пускай там, в городах и поселках, делают, что хотят». «А городах и поселках говорят: да мы бы сделали, что хотим, – у нас денег нет, давайте перераспределять источники финансирования. И это продолжается бесконечно», – подчеркивал глава государства.

Ранее, в августе, Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения констатировал провал оптимизации системы здравоохранения в РФ. Президент заявил, что система здравоохранения в регионах продолжается находиться в кризисной ситуации и остро нуждается в модернизации.

На аналогичном совещании в октябре глава государства призвал не допускать фокусы с зарплатами медработников. Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблему, но решить ее удастся не раньше 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

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