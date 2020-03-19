В России число больных коронавирусом выросло до 199

В России за сутки выявлено еще 52 больных коронавирусом в 23 регионах – общее число случаев заражения COVID-19 достигло 199. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. Накануне сообщалось о 147 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране.

По данным ведомства, 12 новых случаев зарегистрировано в Москве, 5 – в Подмосковье, 5 – в Свердловской области, по три – в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях, по два – в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае, по одному – в Санкт-Петербурге, Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии и Чувашии.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, отметили в Роспотребнадзоре. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Все лица, с которыми контактировали заболевшие, определены, их помещают под медицинское наблюдение.

Добавим, что из 199 случаев коронавирусной инфекции, выявленной в России на 19 марта, 188 зарегистрировано у россиян, 11 – у иностранцев.

На 18 марта под медицинским контролем остаются 22 178 человек.

На сегодняшний день летальных исходов от COVID-19 в стране не зарегистрировано, заявили в ведомстве.

Надо отметить, что в четверг, 19 марта, стало известно о смерти в московской больнице 79-летней пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Первоначально сообщалось, что женщина умерла от пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний – у нее был сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие болезни. Позже московские власти уточнили, что причиной смерти пациентки стал оторвавшийся тромб.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.03.20

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