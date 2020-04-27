Каждому пятому россиянину грозит посттравматическое расстройство после пандемии

После завершения пандемии коронавируса значительная часть россиян могут испытать трудности психологического характера. Об этом сообщил врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

По его словам, не менее 20% населения России могут испытать посттравматические расстройства. «Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации», – объяснил Курпатов в интервью на шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

В самоизоляции разрушаются здоровые социальные связи, так как растет цифровое потребление информации. Особенно травматичным это может быть для детей.

«Вы должны придумать работу, даже если она не будет вам приносить хоть сколько-то ощутимых денег. Но это должна быть работа, где вы будете помогать другим людям и будете видеть, что она ими с благодарностью принимается. Второе: ваша жизнь должна быть структурирована как обычный рабочий день», – порекомендовал психотерапевт.

Кроме того, он посоветовал не забывать о физической нагрузке и выделить занятиям спортом отдельное время.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.04.20

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