«Жизнь точно усложнится»: россиянам предрекли проблемы с психикой после самоизоляции

После выхода из режима самоизоляции люди могут столкнуться с проблемами с психикой, предупредил врач-психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. По его словам, нужно уже сейчас понимать, что жизнь после коронавируса усложнится рядом психических расстройств.

В частности, по его словам, существует угроза возникновения посттравматических стрессовых и тревожных расстройств, а также панических настроений, передает РИА «Новости». К примеру, люди могут начать искать у себя признаки нового коронавируса.

По словам Менделевича, в настоящее время врачи и ученые со всего мира проводят различные опросы и психологические тесты, чтобы понять, как пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье людей. Специалисты уже выявили у людей тревожность и депрессии, которые, как полагают медики, не исчезнут мгновенно после снятия ограничительных мер.

Кроме того, добавил врач, некоторые исследователи изучают подверженность людей суицидальным настроениям в условиях изоляции и других ограничений.

По его мнению, уже сейчас очень важна и необходима качественная работа психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могли бы обратиться за помощью.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.20

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