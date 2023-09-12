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Вторник, 12 сентября 2023, 14:20 мск

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В Нижегородской области школу перевели на дистант из-за вспышки кори

В Нижегородской области сельскую школу перевели на дистанционный режим обучения из-за вспышки кори. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в деревне Малое Туманово в Арзамасском районе, где проживает община цыган, было зарегистрировано более 90 случаев заболевания корью. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона.

При этом большинство местных жителей также не были вакцинированы от кори. Многие не состоят на учете в поликлинике и за медицинской помощью не обращались.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в соседнем поселке в школе, которую посещают дети из деревни Малое Туманово, тоже есть заносы заболевания. Сейчас учебное учреждение работает в дистанционном формате.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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