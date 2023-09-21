В Бангладеш число жертв лихорадки денге достигло максимума

В Бангладеш за сутки скончался 21 пациент с лихорадкой денге. Это максимум за последние три недели. Общее число жертв заболевания превысило 850. Об этом сообщает Главное управление службы здравоохранения страны.

В настоящее время лихорадка денге диагностирована у 3 тысяч человек, попавших в больницы. Из них 857 пациентов госпитализированы в Дакке.

Директор отдела контроля заболеваний департамента здравоохранения, профессор Назмул Ислам заявил изданию Protomalo, что для победы над заболеванием необходимо активизировать усилия. «Каждая смерть очень болезненна. Мы хотим, чтобы уровень смертности был нулевым», – отметил чиновник.

По словам специалистов, исследования личинок комаров-носителей показало, что в этом году число зараженных особей значительно выше, чем когда-либо.

Дакка, Зоя Осколкова

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