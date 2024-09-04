российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2024, 09:35 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Работникам птицефабрик посоветовали прививаться от птичьего гриппа

В России растет риск распространения птичьего гриппа. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким», – сказала глава ведомства. На фоне этого очень актуальным остается вакцинация от гриппа людей, которые работают с птицей, отметила Попова.

Летом 2024 года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Пока заболевание не передавалось от человека к человеку. Однако ученые обеспокоены тем, что вирус в скором времени приобретет эту способность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

Индонезии ввела QR-коды для туристов из-за оспы обезьян / В Аргентине экипаж судна посадили на карантин из-за оспы обезьян / В Бразилии сообщили о первых случаях смерти от лихорадки Оропуш / В ЮАР в течение суток двое мужчин умерли от оспы обезьян / В мире растут угрозы глобальной биологической безопасности / В 2023 году в России предотвратили завоз шести опасных болезней / В Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лихорадки денге / В Курской области произошла вспышка кори среди непривитых баптистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Эпидемии,