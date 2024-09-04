Работникам птицефабрик посоветовали прививаться от птичьего гриппа

В России растет риск распространения птичьего гриппа. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким», – сказала глава ведомства. На фоне этого очень актуальным остается вакцинация от гриппа людей, которые работают с птицей, отметила Попова.

Летом 2024 года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Пока заболевание не передавалось от человека к человеку. Однако ученые обеспокоены тем, что вирус в скором времени приобретет эту способность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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