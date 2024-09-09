России угрожает переносимый обычными комарами африканский вирус Усуту

Изменения климата приводят к тому, что в Россию приходят считавшиеся ранее экзотическими инфекции юга и тропиков. Все шансы на широкое распространение в РФ и Европе имеет африканский вирус Усуту, переносимый комарами. Об этом сообщил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Приход новых инфекций связан с тем, что меняется климат и ареал обитания животных. А они резервуар для инфекций. Хотелось бы надеяться, что их переносчики вымрут зимой в морозы, но практика показывает, что иногда, например, малярийные комары переживают отрицательные температуры в теплых сырых подвалах», – рассказал ученый в интервью газете «Известия».

Например, последняя вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Волгограде. По словам эксперта, она отличалась высокой смертностью, которая ниже в эндемичных регионах из-за коллективного иммунитета. Но когда инфекция приходит в новые районы, она поначалу как бы «прореживает» людей, наиболее подверженных заразе.

«Еще потенциальный кандидат, который может к нам прийти с юга, – это вирус Усуту. Он также «родственник» вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц и самыми обычными для нашей страны комарами вида Culex pipiens», – отметил Болков.

Патоген из Южной Африки в последние годы часто обнаруживают в европейских странах, в том числе в Германии, Хорватии и Польше. В 2018 и 2022 годах регистрировалось несколько случаев в Италии. «Оценить шансы, попадет он или нет в Россию, практически невозможно, так как это полностью в руках случая. Но пути распространения к нам у него имеются», – заключил ученый.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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