российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 сентября 2024, 14:06 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

ВОЗ не привлекала Россию к обсуждению оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не приглашала Россию принять участие в обсуждении и выработке решения, касающегося угрозы распространения оспы обезьян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, проигнорировав распространение других болезней. В частности, речь идет о росте заболеваемости полиомиелитом в секторе Газа и случаях заражения холерой в разных странах.

«И принимается это решение без вовлечения в него двух ведущих центров по оспе обезьян: ни Российская Федерация, ни центр [контроля и профилактики инфекций] в [американском городе] Атланте к обсуждению этого вопроса, к выработке решения призваны не были», – сказала Попова в ходе IX Национального конгресса бактериологов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о разработке глобальной стратегии с целью ликвидировать передачу оспы обезьян от человека к человеку. По данным ВОЗ, заболевание начало распространяться с мая 2022 года в разных странах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

России угрожает переносимый обычными комарами африканский вирус Усуту / Работникам птицефабрик посоветовали прививаться от птичьего гриппа / Индонезии ввела QR-коды для туристов из-за оспы обезьян / В Аргентине экипаж судна посадили на карантин из-за оспы обезьян / В Бразилии сообщили о первых случаях смерти от лихорадки Оропуш / В ЮАР в течение суток двое мужчин умерли от оспы обезьян / В мире растут угрозы глобальной биологической безопасности / В 2023 году в России предотвратили завоз шести опасных болезней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Эпидемии,