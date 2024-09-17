ВОЗ не привлекала Россию к обсуждению оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не приглашала Россию принять участие в обсуждении и выработке решения, касающегося угрозы распространения оспы обезьян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, проигнорировав распространение других болезней. В частности, речь идет о росте заболеваемости полиомиелитом в секторе Газа и случаях заражения холерой в разных странах.

«И принимается это решение без вовлечения в него двух ведущих центров по оспе обезьян: ни Российская Федерация, ни центр [контроля и профилактики инфекций] в [американском городе] Атланте к обсуждению этого вопроса, к выработке решения призваны не были», – сказала Попова в ходе IX Национального конгресса бактериологов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о разработке глобальной стратегии с целью ликвидировать передачу оспы обезьян от человека к человеку. По данным ВОЗ, заболевание начало распространяться с мая 2022 года в разных странах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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