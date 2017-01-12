Кадыров: в Чечне ликвидирована сеть террористов ИГ (ВИДЕО) / Четыре боевика уничтожены, десятки задержаны

Публикации за 12.01.17

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Сотрудники правоохранительных органов Чечни провели масштабную спецоперацию, в ходе которой им удалось ликвидировать сеть боевиков, тесно связанную с запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня в Курчалоевском районе Чечни бесславно завершили свой жизненный путь особо опасные бандиты, входившие в террористическую организацию. Некоторое время назад нами была получена информация о том, что близкий родственник уничтоженного в 2006 году главаря террористов Исы Мускиева получил из-за границы приказ начать активные действия по созданию сети боевиков. В результате тщательно подготовленной и проведённой в условиях повышенной секретности оперативной работы удалось раскрыть всю преступную сеть, установить главарей, узнать личности пособников, выявить места хранения оружия, боеприпасов, мин, взрывчатых веществ», – рассказал глава Чечни.

Он также отметил, что спецоперация началась единовременно сразу в нескольких населённых пунктах, где были произведены задержания десятков бандитов и их сообщников. «В среду вечером в ходе спецоперации оказали вооружённое сопротивление и уничтожены четверо боевиков. Один из этой группы взят живым. Одному бандиту удалось скрыться, воспользовавшись темным временем суток, густым туманом и дождливой погодой. Место его предполагаемого задержания полностью блокировано. Уверен, что бандит будет задержан или нейтрализован. К сожалению, в ходе спецоперации геройски погиб один из наших боевых товарищей. Никто из числа местных жителей не пострадал, разрушений нет. Население оказывает активную поддержку участникам операции. Обстановка в районе спокойная», – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что позднее появилась информация о том, что в больнице скончался еще один сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение в столкновении с боевиками.

Глава Чечни особо подчеркнул, что власти и силовики не остановятся на ликвидации лишь этой бандитской группы и будут искоренять всех, кто связан с ИГ. «Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений», – сказал Кадыров, отвечая на вопрос «Интерфакса», была ли группа связана с ИГ. «Этому есть неопровержимые доказательства: есть телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали всё это. Мы не остановимся на ликвидации данной группы. Необходимо нейтрализовать ту мразь, которая, спрятав голову в Сирии, гадит далеко за её пределами. Корень нужно вырвать и высушить. Думаю, что это удастся», – подчеркнул он.

По мнению Рамзана Кадырова, состоявшаяся спецоперация – большой успех местных правоохранительных органов. «В данном случае террористы нейтрализованы, до того, как они приступили к реализации планов. Дальше ждать нельзя было. Они планировали тяжкие резонансные преступления. После раскрытия всей организации, её накрыли, не дав совершить зло», – рассказал он, уточнив, что «приказ был совершить одновременные убийства должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администраций, представителей духовенства».

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 12.01.17

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