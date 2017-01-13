Чеченские силовики вышли на сеть боевиков ИГ через мессенджеры / Допрос одного из задержанных проводил лично Рамзан Кадыров

Публикации за 13.01.17

Чеченские силовики вышли на след ликвидированных в ночь на 12 января боевиков, связанных с запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), получив доступ к переписке в их групповом чате в приложении WhatsApp. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах республики.

«О планах боевиков совершить вылазку в селении Цоци-Юрт Курчалойского района оперативники узнали не только от их ранее задержанных сообщников, но и из их переписки в WhatsApp, где у экстремистов была своя группа. Примечательно, что сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными», – пишет издание.

Кроме того, газета пишет, что останавливая молодых людей для проверок, полицейские досматривали не только автомобили, но и скрупулезно изучали содержание их переписок в гаджетах. По данным «Новой газеты», спецоперация по поимке боевиков, которая проходила в Чечне с 9 по 11 января, проводилось в несколько этапов. В результате удалось задержать несколько десятков человек, а допрос одного из злоумышленников проводил лично глава республики Рамзан Кадыров.

По данным издания, все началось с попытки задержания жителя села Курчалой Узум-Хажди Мадаева. В 2015 году он вышел на свободу после отбывания 12,5 летнего срока наказания за участие в незаконном вооруженном формировании. Однако во время операции ему удалось скрыться. После этого последовали задержания знакомых Мадаева и тех, кто был на профилактическом учете ОМВД Курчалоевского района по подозрению в экстремизме, пишет газета. Речь идет о нескольких десятках человек. «Достоверно известно о 22 жителях сел Курчалоевского района Цоци-Юрт, Гелдаган, Маиртуп и Курчалой, доставленных в Грозный», – сообщает «Новая газета».

Напомним, 10 января спецслужбы заблокировали село Цоци-Юрт Курчалоевского района, туда был введен Специальный отряд быстрого реагирования «Терек». В ходе операции задержаны 11 жителей села, у них проводились обыски. Помимо этого, спецоперация проходила и в селе Гелдаган, где была заблокирована его восточная окраина. В ходе перестрелки были убиты три жителя Шали, чьи личности сейчас не установлены, и Узум-Хаджи Мадаев. Еще одного жителя города удалось задержать. По данным издания, его допрос лично проводил глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе которого задержанный рассказал, что спрятаться в Гелдагане от силовиков пытались шесть человек.

Затем, вечером 11 января был заблокирован лесной массив между селами Курчалой, Гелдаган и Цоци-Юрт. Сейчас там ищут шестого участника группы, однако сведений о его местонахождении нет.

Как писал «Новый День», о проведении спецоперации по ликвидации боевиков в селе Цоци-Юрт 11 января рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, были убиты четыре члена бандгруппы. Они были близкими родственниками Исы Мускиева. Он также добавил, что спецслужбы изъяли у пособников террористов мины, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. В ходе операции погибли двое российских военных, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 13.01.17

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