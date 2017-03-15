В Кремле не слышали о смягчении обвинения Улюкаеву

Публикации за 15.03.17

В Кремле ничего неизвестно о возможном смягчении обвинения бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, точку в деле может поставить только суд.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас «идет следствие» по делу Улюкаева. «После того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд», – заявил Песков.

Ранее сегодня телеканал «Дождь» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщил, что экс-министру могут переквалифицировать статью, по которой ему предъявлено обвинение, на более мягкую. По словам одного из источников, бывшего главу МЭР могут обвинить в «превышении полномочий». Другой собеседник телеканала утверждал, что Кремль якобы готов «отпустить Улюкаева с миром». В то же время источники указывали, что Путина пока останавливает довод ФСБ о доказанности состава преступления в деле экс-министра.

Напомним, ночью 15 ноября прошлого года Следственный комитет сообщил, что министр экономического развития России был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за «помощь» «Роснефти» в приобретении госпакета акций «Башнефти». Решением суда Улюкаев был отправлен под домашний арест. После этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. 10 января Басманный суд Москвы продлил до 15 мая срок следствия по делу Улюкаева и до 15 апреля – срок содержания под домашним арестом.

Москва, Светлана Петрова

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