Арестовано имущество и деньги Улюкаева: 15 объектов недвижимости и более 500 млн рублей

Публикации за 11.01.17

Суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в $2 млн. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

Объемы арестованного имущества впечатляют. «Суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему (Улюкаеву) средства на сумму не менее 564 млн руб», – цитирует Краснова «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева утонила, что арест был наложен на денежные средства и монеты из драгоценных металлов общей сумме около 500 млн рублей, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне Басманный суд Москвы продлил до 15 мая срок следствия по делу Улюкаева и до 15 апреля – срок содержания под домашним арестом. Экс-министру также было отказано в смягчении мер содержания, в частности, в просьбе разрешить няне 6-летнего ребенка посещать квартиру.

Напомним, ночью 15 ноября прошлого года Следственный комитет сообщил, что министр экономического развития России был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за «помощь» «Роснефти» в приобретении госпакета акций «Башнефти». Решением суда Улюкаев был отправлен под домашний арест до 15 января. После этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев – первый в современной истории федеральный министр, оказавшийся под следствием по коррупционному делу. Ему грозит до 15 лет заключения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.01.17

В Подольске задержаны двое подозреваемых в массовом отравлении газом с тремя погибшими. / Moody's сбавило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1%. / Минздрав решил избавиться от «балласта»: мигрантов, солдат, тунеядцев. Всех их хотят исключить из системы ОМС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»