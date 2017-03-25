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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.03.17

В Подмосковье «Газель» протаранила иномарку: погибли 3 детей

В Подмосковье «Газель» протаранила иномарку: погибли 3 детей

Трое детей погибли в ДТП на юго-востоке Московской области.

Авария произошла на 143 км трассы М-5 в Луховицком районе вблизи деревни Врачево. Грузовая «Газель» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с легковым автомобилем Renault, передает РЕН ТВ. В результате аварии погибли 3 детей, находившихся в иномарке. Водитель легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По факту аварии проводится проверка.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.03.17

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