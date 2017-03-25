Погибшие в подмосковном ДТП дети ехали на соревнования / Жертвами страшной аварии стали школьники из Рязани

Публикации за 25.03.17

По факту страшного ДТП в Луховицком районе Московской области с участием «Газели», в котором погибли трое детей, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным подмосковного полицейского главка, авария произошла около 08:20 мск на 143-м километре трассы М5. Водитель грузовой «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Renault. В машине был водитель и четверо детей в возрасте 12-13 лет. Трое из них погибли, еще один – 13-летний подросток – пострадал и был госпитализирован.

По словам Волк, в отношении водителя «Газели» решается вопрос об избрании мера пресечении. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и следователи.

По данным СМИ, в аварии погибли школьники из Рязани. Они ехали на соревнования по дзюдо (по другим сведеним – по боевым единоборствам) в Воскресенск. Двое из них были братьями. Еще один погибший подросток был их одноклассником. За рулем Renault находился тренер школьников. Он не пострадал.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.03.17

На Гурзуфской Mercedes сбил ребенка на переходе (ФОТО, ВИДЕО). / Десятки спортсменов отравились на тренировочной базе в Подмосковье. / Детей из Дворца пионеров эвакуировали из-за бесхозного пакета в Харитоновском парке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»