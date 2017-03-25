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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.03.17

Погибшие в подмосковном ДТП дети ехали на соревнования / Жертвами страшной аварии стали школьники из Рязани
Скриншот видео РЕН ТВ

Погибшие в подмосковном ДТП дети ехали на соревнования Жертвами страшной аварии стали школьники из Рязани

По факту страшного ДТП в Луховицком районе Московской области с участием «Газели», в котором погибли трое детей, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным подмосковного полицейского главка, авария произошла около 08:20 мск на 143-м километре трассы М5. Водитель грузовой «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Renault. В машине был водитель и четверо детей в возрасте 12-13 лет. Трое из них погибли, еще один – 13-летний подросток – пострадал и был госпитализирован.

По словам Волк, в отношении водителя «Газели» решается вопрос об избрании мера пресечении. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и следователи.

По данным СМИ, в аварии погибли школьники из Рязани. Они ехали на соревнования по дзюдо (по другим сведеним – по боевым единоборствам) в Воскресенск. Двое из них были братьями. Еще один погибший подросток был их одноклассником. За рулем Renault находился тренер школьников. Он не пострадал.

Москва, Ольга Панфилова

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