Орловский епископ грозит засудить СМИ за статью о его внедорожнике / Описание дорогого подарка священник принял за оскорбление чувств верующих

Публикации за 30.05.17

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) пригрозил судом изданию «Орловские новости». Поводом для разбирательства послужила статья об элитном внедорожнике, который священник получил в качестве подарка от местного агрохолдинга. Нектарий посчитал, что указание на стоимость автомобиля оскорбляет чувства верующих и потребовал удалить публикацию.

Епископ направил письмо в редакцию, в котором назвал посвященную ему статью лживой и оскорбительной. «Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по ст. 148 УК РФ п.1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)»,– негодует в письме священник.

В «Орловских новостях» претензий Нектария не понимают. Информацию о том, что епископу иномарку подарил агрохолдинг, подтвердили в Орловской митрополии, в которую входит Ливенская епархия. Автомобиль Toyota Land Cruiser V8 эксперты оценивают примерно в 5-6 млн рублей, пишет «Коммерсант». К тому же машина зарегистрирована с номерными знаками серии, которые установлены на машинах орловского правительства.

Как объяснили в митрополии, внедорожник необходим епископу для передвижения по области, где часто очень сложно проехать в распутицу, а в некоторых особенно глухих уголках и вовсе нет дорог. Нектарий не видит ничего плохого в столь дорогом подарке. «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали»,– заявил священник.

Епископ дал изданию «шанс все исправить» и удалить касающуюся его публикацию. Кроме того, Нектарий потребовал убрать опрос, в котором читателей попросили поделиться мнением об отношении к священникам, не брезгующих роскошью.

Стоит отметить, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал служителей церкви отказаться дорогостоящих машин. Предстоятель РПЦ напомнил, что существуют более скромные автомобильные марки, которые не попадут в новости и не спровоцируют негативную общественную дискуссию в отношении духовенства.

Орел, Зоя Осколкова

Орел. Другие новости 30.05.17

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