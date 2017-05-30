«Бог не фраер, он все видит» / Губернатор Орловщины вступился за епископа на дорогом внедорожнике

Публикации за 30.05.17

К скандалу с епископом Нектарием подключились власти Орловской области. Губернатор Вадим Потомский отметил, что у прессы нет права судить священника за то, что он ездит на подаренном элитном автомобиле. Тем временем, в Орловской митрополии заявили, что никакого письма с требованием удалить статью о нем Нектарий не отправлял. В редакции информагенства «Орловские новости» в подлинности документа не сомневаются.

Ранее епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) пригрозил судом изданию «Орловские новости». Как сообщило агентство, поводом для разбирательства послужила статья об элитном внедорожнике, который священник получил в качестве подарка от местного агрохолдинга. Нектарий посчитал, что указание на стоимость автомобиля Toyota Land Cruiser V8, который эксперты оценивают примерно в 5-6 млн рублей, оскорбляет чувства верующих и потребовал удалить публикацию. Епископ направил письмо в редакцию, в котором назвал посвященную ему статью лживой и оскорбительной.

За священнослужителя вступился глава Орловской области Вадим Потомский. В интервью радиостанции «Говорит Москва» чиновник заявил, что судить епископа может только Бог. «Кто уполномочил журналистов задавать вопрос? Хозяин «Орловских новостей» не имеет права так себя вести», – сказал губернатор.

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», – отметил Потомский, добавив, что сделать замечание Нектарию может митрополит Антоний, если посчитает нужным.

Руководство РПЦ предпочло не вмешиваться в конфликт епископа с прессой. Заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что это дело епархиального уровня.

В то же время в Орловской митрополии заявили, что никакого письма в редакцию информагентства Нектарий не отправлял, передает «Газета.Ru». «Никакого обращения не было. Мы имеем дело с провокацией», – сказал руководитель информационно-аналитического отдела Орловской митрополии Евгений Борисов.

Секретарь епископа также заявил, что священник никаких претензий к СМИ не имеет. Письмо, опубликованное на сайте «Орловских новостей», представитель Нектария назвал фейком.

В свою очередь редактор издания Денис Волин уверен в подлинности документа, письмо, написанное на епархиальном бланке с подписью епископа Нектария и с печатью, пришло на почту вчера вечером. «Сомневаться в достоверности этого письма лично у нас нет оснований. Кроме того, наши специалисты сейчас проверили это письмо: печать, подпись и слова на картинку не накладывались. То есть, это фото реального документа. Фейк это или не фейк, прислал ли его Нектарий или не Нектарий – дальше нужно говорить только о том, что есть», – сообщил Волин. При этом, по его словам, добиться комментария от самого епископа не удалось пока ни одному СМИ.

Орел, Зоя Осколкова

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