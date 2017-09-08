В Сети обсуждают смерть Пашинина в Донбассе. Мать актера: «Все нормально у нас»

Звезда российских сериалов Анатолий Пашинин, воевавший в Донбассе на стороне украинской армии, был убит в ходе боев на востоке Украины, об этом сообщил боец ДНР российский писатель Захар Прилепин. Впрочем, он уточнил, что информация может не соответствовать действительности. В руководстве силовых структур Донецкой народной республики гибель актера подтвердили. Однако позже появились сообщения, что Пашинин жив и здоров, в частности, об этом заявила мать «погибшего».

О смерти знаменитости на полях сражений первым сообщил Захар Прилепин. «Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать – буду банить. Не уподобляйтесь скотам», – написал он в своем микроблоге в Twitter. По словам Прилепина, он не представляет при каких обстоятельствах погиб Пашинин.

Директор актера Юлия Павлова также не смогла подтвердить или опровергнуть сообщение о том, что Пашинин получил несовместимые с жизнью ранения во время обстрела тылового поста. «Я не могу вам это пока прокомментировать, я не в курсе», – рассказала она журналистам РЕН ТВ, добавив, что давно не связывалась с актером.

Однако его гибель подтвердил собственный корреспондент агентства «Ридус» в ДНР Анна Долгарева. «Пашинина, похоже, все-таки убили с третьего раза (мне тут подтвердили, пока неофициально)», – написала журналистка на своей странице в Facebook.

Коллега Пашинина по актерскому цеху Михаил Пореченков прокомментировал возможную смерть артиста. «Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Он выбрал другую сторону баррикад. Всегда жалко, когда уходит человек», – цитирует Пореченкова «Звезда».

Тем временем, издание «ОстроВ» со слов источника в 8-м отдельном батальоне Украинской добровольческой армии «Аратта», в котором служит актер, написало о том, что Пашинин жив, здоров и хорошо себя чувствует.

Кроме того, мать артиста не подтвердила гибель сына. «Все нормально у нас», – сообщила она журналистам «Пятого канала».

В конце августа журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото с Пашининым на своей странице в Facebook. Он сообщил, что актер уже месяц служит в 8 батальоне Украинской Добровольческой Армии. Затем Пашинин подтвердил эту информацию. «Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю», – заявил актер в интервью, находясь уже в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

В России Анатолий Пашинин стал популярен благодаря ролям в картинах «Грозовые ворота», «Адмирал» и «Мы из будущего».

Донецк, Служба информации РИА «Новый День»

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