СМИ отмерили срок Аману Тулееву

Аман Тулеев останется на посту губернатора Кемеровской области до подведения итогов президентских выборов в марте 2018 года. Об это пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Издание отмечает, что решение объясняется желанием сохранить перед президентской кампанией сложившийся за время правления Тулеева расклад сил в регионе. Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс, пишет издание со ссылкой на источники. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Аман Тулеев гарантированно обеспечит высокий процент голосования за Владимира Путина, уверены эксперты.

После президентских выборов чиновника с почетом проводят на пенсию. Вопрос ухода с поста и определения преемника будет решаться с участием самого Тулеева и ФПГ, предприятия которых представлены в регионе, отметили источники издания.

Как писал «Новый День», глава Кузбасса перенес операцию на позвоночнике и прошел курс реабилитации. Тулеев встретился со своими заместителями в конце августа, накануне Дня шахтера. Он рассказал о своем здоровье, а также выслушал доклады подчиненных по ситуации в области. Впрочем, по словам Тулеева, он, несмотря на вынужденную отлучку, всегда был в курсе текущих дел.

«Вы знаете, что Кузбасс для меня как живой человек. Знаете, я его чувствую, просто, чувствую, как вас чувствую. Без Кузбасса я никто, также, кстати, как и вы. Это наша с вами судьба и жизнь», – отметил губернатор.

12 августа Тулеев вернулся в Кемеровскую область из Москвы, где проходил курс реабилитации в ЦКБ управления делами президента РФ. Об операции, проведенной главе Кузбасса в мае в Германии, стало известно в июне. 22 мая Тулеев ушел в десятидневный отпуск. Однако по истечении срока губернатор на публике не появлялся, в администрации области сообщили, что отпуск был продлен до 16 июня. 19 июня стало известно, что Тулеев вновь продлил время отдыха на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что администрация президента РФ сформировала список из 20 претендентов на пост главы Кемеровской области. Наиболее вероятными кандидатами были названы мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов. Однако заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что смена Амана Тулеева не предполагается. Комментируя состояние здоровья главы Кузбасса, Кириенко отметил, что «все нормально». «У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это – один из авторитетных российских губернаторов», – сказал Кириенко.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. Ему 73 года.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 09.10.17

У жителя Ивделя изъяли шесть ружей за отказ оплатить ущерб от ДТП. / В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка. / Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушен, торговцы не исключили поджог. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»