В Белоруссии российского священника приговорили к колонии за сутенерство

Священнослужитель из России, обвиняемый в сутенерстве, был приговорен судом Железнодорожного района города Витебска к 5,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

39-летний отец Николай (в миру Николай Киреев) был признан виновным в приготовлении к организации занятия проституцией, передает «Интерфакс». «На основании части 1 статьи 13 и части 2 статьи 171 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества», – сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

Слушания по делу батюшки проходили в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Как писал «Новый День», о задержании священника из Храма Святых Апостолов Петра и Павла в Ленобласти Николая Киреева в начале августа сообщил белорусский Следственный комитет. По данным следствия, отец Николай пытался вывезти из Витебска в Санкт-Петербург в качестве «живого товара» двух женщин. Своей супруге священник сообщил, что направляется в паломничество. Киреев не выходил на связь, матушка забеспокоилась и обратилась к правоохранителям.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что россиянин вербовал женщин в Гомеле. Он нашел заинтересованных в работе в России девушек в интернете, переписывался с ними, а затем отправил к ним свою подельницу, которая должна была переправить соискательниц на место заработка, но была задержана.

Ранее в РПЦ заявили, что случай Киреева беспрецедентный и отлучили батюшку-сутенера от служения.

Витебск, Зоя Осколкова

Витебск. Другие новости 14.11.17

В Кузбассе мужчина на BMW сбил четырех детей и пенсионерку. / Труп девушки со связанными ногами обнаружен в Москве-реке. / Прокуратура требует лишить мандатов двух самых богатых депутатов ЕГД. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»