«В следующий раз народ пойдет на штурм»: политологи оценили риски «мусорного» протеста в подмосковном Волоколамске

Массовая госпитализация детей в городе Волоколамске после выброса сероводорода на местной свалке привела к стихийному митингу, в котором пострадали чиновники. Вышедшего к людям главу района Евгения Гаврилова обругали матом, несколько раз ударили и сломали очки. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жители закидали снежками под крики «Позор!». Сдерживать натиск разъяренной толпы пришлось нескольким нарядам полиции. Экологические проблемы – один их ключевых рисков для власти, говорят эксперты.

«Устойчивое мнение, что российский народ спокоен и толерантен к невзгодам легко разбивается запахом с помойки. В Волокаламске более пятидесяти детей обратились в больницу после выброса газа со свалки ТБО. Последовавшие после этого митинги были столь жестки для власти, что наверняка опрокинули ее представление о милом и терпеливом русском народе, – пишет в Фейсбуке политолог Андрей Колядин. – К чести представителей власти – они к народу вышли. В итоге глава Волоколамска получил по голове. Губернатора МО закидали некондиционными продуктами. Ибо – нехер выходить к расстроенным людям без решения вопроса. Надо выгонять главу муниципалитета, министра, заводить уголовное дело на владельцев полигона ТБО, закрывать сам полигон, сажать цветы и красить заборы, но вопрос купировать. Иначе, в следующий выброс, люди пойдут на штурм. А еще... Милые наши руководители. Отключитесь на один день от своих великих дел во благо России. Сядьте перед телевизором и посмотрите ток-шоу по основным каналам. Тщательно вникая в суть. А потом, постарайтесь кого-нибудь не убить к вечеру. Может, достаточно ежедневно проводить тридцатиминутки злобы? Ведь зло – канцероген. Оно скапливается в крови, как радиация и разъедает изнутри души. А при детонации – взрывается».

Еще один федеральный эксперт Константин Калачев отмечает, что вопрос со свалкой «Ядрово» не решался длительное время и местные власти «проспали» народный протест.

«Губернатор Московской области Воробьев сообщил, что в центре Волоколамска установят специальное электронное табло, на котором в реальном времени будут отображать актуальные данные анализов воздуха и окружающей среды. Для забора проб, в Волокаламском районе будет действовать специальная передвижная мобильная лаборатория. Читаю это и думаю, если режим ЧС на полигоне «Ядрово» действовал с 7-го марта, где до этого был местный МЧС? Чем занимались местные Волоколамские власти? Надо сказать, что пока они бездействовали, у протеста появились профессиональные организаторы. В истории с подмосковным мусором пока больше вопросов, чем ответов. Понятно, что «мусор» – это большой бизнес, владельцы которого не всегда социально-ответственные люди. Понятно, что те, кто должен был заранее бить тревогу, проспали момент. Странно, что Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. И совсем непонятно, как Воробьева так эффектно и красиво подставили под эмоционально-заряженную толпу. Стихийный протест, очевидно, получил хороших дирижеров», – пишет Калачев.

Евгений Минченко соглашается с этой точкой зрения. «Экологическая тема – одна из самых взрывоопасных. Хотя меня некоторые коллеги и убеждали, что главное – договориться с элитами, чтобы не качали, отвлечь внимание СМИ на другие темы и т.д., остаюсь при своем мнении, что это один из ключевых рисков для власти», – комментирует эксперт.

Напомним, днем 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. Ученикам вызвали скорую помощь. По данным минздрава Московской области, в результате в центральную больницу Волоколамска были доставлены 57 детей. Проверка следственного комитета показала, что предположительно массовое отравление детей произошло после выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», который располагается в 3-4 километрах от школы. Жители Волоколамска уже больше месяца требуют от властей закрыть эту свалку и активно протестуют.

Москва, Валентина Ярославцева

Москва. Другие новости 22.03.18

Подлодка США вмерзла в лед Арктики, отрабатывая удары по России. «Появился новый повод обвинить Москву», – шутят в соцсетях. / Прихожане, жильцы и звери – кто должен бояться взрыва башни. Система коллективной безответственности. / 40 млн в валюте: главный инженер МУП «ЧКТС» задержан за взятку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»