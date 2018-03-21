«Мусорный удар»: из «сероводородного» Волоколамска готовят эвакуацию детей

ЧП с массовым отравлением детей в подмосковном Волоколамске в результате выброса сероводорода из местного мусорного полигона «Ядрово» получило новое продолжение. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств случившегося, а прибывший на место ЧП губернатор Московской области заявил о подготовке эвакуации детей, проживающих в городе.

Согласно последним данным регионального минздрава, сегодня в Волоколамске за помощью к медикам обратились 57 детей, которые жаловались на головокружение и тошноту. В ведомстве уточнили, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один – госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания, передает «Интерфакс».

Первоначально местные и региональные власти отказывались признавать, что случившееся связано с мощным выбросом сероводорода со свалки «Ядрово», на которой ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС опровергали наличие вредных веществ в воздухе, несмотря на вонь в городе, на которую жаловались местные жители.

Первым из представителей власти о реальных причинах ЧП публично сказал глава Волоколамска Евгений Гаврилов. Он подтвердил, что обращение детей в больницу связано именно с выбросами сероводорода. По его словам, неприятный запах возник из-за разлома на мусорном полигоне «Ядрово», произошедшего в ночь на среду. «Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован», – сказал Гаврилов.

Позже на место ЧП отправился подмосковный губернатор Андрей Воробьев, тоже решивший, судя по всему, признать серьезность случившегося. Глава региона заявил журналистам, что детей, проживающих в Волоколамске, планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном «Ядрово». «Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города). Для этого я сюда и приехал», – цитирует Воробьева «Интерфакс». В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это «хорошая идея».

В то же время Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Вместе с тем проверку организовал также Следственный комитет. В региональном главке ведомства отметили, что предположительно массовое отравление детей произошло после выброса сероводорода на мусорном полигоне, но в администрации Волоколамского муниципального района это продолжают отрицать.

«С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), следственными органами по данному факту организовано проведение проверки», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом подтверждаются худшие прогнозы экспертов о том, что долгожданная весна принесет жителям московского региона большую головную боль в самом прямом смысле. В частности, в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, ситуация со свалками и экологическими проблемами в Подмосковье настолько тупиковая, что угрожает серьезными политическими рисками, в том числе, для Кремля и требует немедленного введения чрезвычайной ситуации во всем регионе.

По его оценке, в настоящее время можно говорить о реальной масштабной техногенной катастрофе в Подмосковье, что стало закономерным финалом политики Воробьёва. «Кто бы ни стоял за господином Воробьевым, оставлять его у власти и, тем более, «заминать» эту тему дальше – это все несет громадные политические риски для федеральной власти. Если они не сделают выводы, не возьмут управление ситуацией в свои руки, к лету она может стать неуправляемой», – подчеркивал политолог.

Между тем, еще 14 февраля губернатор Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям области, пожаловался на спекуляции по теме экологии и похвалился позитивными изменениями в мусорном кризисе, который сотрясает регион.

«2018 – год политический, и мы часто видим спекуляции на разные темы, в том числе нас обвиняют в том, что мы не работаем по мусору», – сказал он и подчеркнул, что проделана «большая работа» – принята программа «Чистая страна», решено построить «современные мусоросжигательные заводы». Кроме того, за минувшие пять лет в регионе при поддержке президента закрылось 24 свалки, сказал тогда глава Московской области, но не уточнил, что оставшиеся мусорные полигоны работают в авральном режиме и угрожают здоровью местных жителей.

Накануне выборов президента жители Подмосковья и близлежащих регионов обратились к Владимиру Путину с просьбой решить ситуацию с мусорным кризисом и указали главе государства на фамилии конкретных чиновников, которые ответственны за экологическую катастрофу. В этом списке значится и губернатор Московской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.18

После выборов президента прошло 3 дня: «СтопГОК» обвинил телеведущего Соловьева в клевете. / Россия голосовала за разные варианты «Путина», но выбрала главнокомандующего. Политические эксперты РАСО об итогах президентской кампании. / Широта собянинской души: мэрия Москвы купила машино-места для чиновников за 1 млрд рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»