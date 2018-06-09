Пойман злодей, ударивший ножом девочку в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на 11-летнюю девочку на западе Москвы. Им оказался 42-летний ранее судимый за особо тяжкие преступления мужчина, сообщает Следственный комитет. В результате покушения школьница получила тяжелое ранение, сейчас она находится в реанимации.

Как сообщал «Новый День», днем 8 июня рецидивист подкараулил возвращавшуюся с прогулки девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде. Преступник нанес жертве несколько ударов ножом в печень и легкое, после чего сбежал. По факту нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Известно, что девочка не знакома с преступником. В СКР отметили, что, по предварительной информации, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов между ними. В настоящее время следователи пытаются выяснить мотив преступления.

СМИ сообщают, что подозреваемого задержали в рейсовом автобусе во Владимирской области, остановленном правоохранителями для проверки. По данным РЕН ТВ, преступник пытался уехать из столицы в Нижний Новгород. В ходе обыска у него нашли нож, которым он пытался убить школьницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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