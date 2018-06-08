Полиция Москвы ищет изверга, ударившего ножом девочку

Московская полиция организовала розск мужчины, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку. Школьница получила тяжелое ранение, за ее жизнь борются врачи. При этом преступника запечатлела камера видеонаблюдения, передает «РЕН-ТВ».

Судя по видео, преступник был одет в синюю безрукавку и черную водолазку, имеет сильные залысины. Как отмечает телекомпания, мужчина подкараулил возвращавшуюся с прогулки девочку у подъезда дома в 4-м Очаковском проезде. Злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом в печень и легкое, после чего скрылся.

Как сказала мать школьницы, о случившемся она узнала от соседки, так как была на работе. «Мне позвонила соседка по квартире. Сказала, чтобы я срочно приезжала домой, так как мою дочь пырнули ножом», – сообщила женщина.

По ее словам, у ее дочери диагностировано кровоизлияние в печень, брюшную полость и легкое. Девочке предстоит экстренная операция.

Известно, что потерпевшая не знакома с преступником и мотивов его действий не знает.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.06.18

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