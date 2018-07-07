В деле «Зимней вишни» появился 11 фигурант: задержан еще один пожарный, тушивший ТЦ

Сотрудники Следственного комитета задержали начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, задержание связано с делом о пожаре в «Зимней вишне». Когда был задержан Бурсин, не уточняется. Также нет информации о том, в чем подозревается Бурсин.

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что 8 июля в Центральном районном суде Кемерова пройдет «заседание по Бурсину (он руководитель пожара был первые 30 минут)". Кемеровчанин призвал всех потерпевших прийти на это заседание.

Позднее Следственный комитет подтвердил информацию о задержании Бурсина. По информации ведомства, в отношении пожарного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи полагают, что он «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона» на месте трагедии, а также не организовал надлежащим образом «проведение разведки пожара», что привело к гибели людей. Бурсину предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста, говорится в сообщении СКР.

Бурсин в марте сообщил газете «Коммерсантъ», что в торговом центре не работала ни одна из противопожарных систем. По его словам, прибывших на место пожарных никто из администрации и охраны ТРЦ не встретил. Поэтому, с его слов, невозможно было узнать число людей в здании. Бурсин рассказал, что его подразделение прибыло в «Зимнюю вишню» через четыре минуты после поступления сигнала о возгорании и сразу же направилось на четвертый этаж, где находился очаг пожара, и тут же начали эвакуировать людей.

Однако родственники погибших в пожаре его словам не поверили. Они заподозрили, что экстренные службы не использовали все возможности для спасения людей из огня и направили жалобу в прокуратуру с требованием проверить действия спасателей и правоохранителей на месте трагедии.

В апреле по делу о пожаре в «Зимней вишне» был задержан командир другого пожарного подразделения Сергей Генин. Следователи обвинили его в халатности при тушении огня и возложили на него ответственность за гибель 37 из 60 жертв пожара, говорилось в сообщении СК РФ.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, 37 из которых – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в детской развлекательной зоне на четвертом этаже здания. В здании не сработали система оповещения и не работали аварийные выходы.

Обвиняемыми по делу о пожаре по различным статьям УК РФ проходят 10 человек: технический директор компании – собственник торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, гендиректор Юлия Богданова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев и бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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