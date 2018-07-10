Арестован пожарный, руководивший тушением «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерова санкционировал арест начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Отметим, что обвиняемый и его подчиненные первыми прибыли на место трагедии. О задержании Бурсина стало известно в минувшие выходные. Ему предъявлено обвинение в халатности. Согласно решению суда, пожарный пробудет за решеткой как минимум два месяца, до 7 сентября.

По версии следствия, Бурсин, руководивший тушением возгорания в ТРЦ, «не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона» на месте трагедии, а также не организовал надлежащим образом «проведение разведки пожара», что привело к гибели людей. Сам пожарный в суде своей вины не признал.

Добавим, что на судебном заседании во вторник, 10 июля, представитель Следственного комитета РФ Рустам Габдулин заявил, что родственникам жертв пожара угрожают коллеги задержанных по делу пожарных.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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