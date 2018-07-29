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Воскресенье, 29 июля 2018, 16:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

«Дом-2» подвели наркотики: экс-участник телешоу получил срок

Бывший участник скандального телешоу «Дом-2» Рэй Самедов осуждён на три года за наркотики, передает Life со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как сообщается, Самедов был задержан в июле текущего года после обысков в его квартире в Подмосковье, а был задержан в Москве на Никитской улице с 20 граммами амфетамина. Суд состоялся несколько дней назад.

На реалити-шоу он был вместе с Викторией Боней, а позднее работал её стилистом. Известно также, что он дружил с Даной Борисовой. В различных телешоу она заявляла, что именно Самедов «подсадил» её на наркотики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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