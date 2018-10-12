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Пятница, 12 октября 2018, 08:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Чебоксарах самосвал смял микроавтобус. Погибли 11 человек, 8 пострадали

Фото: МВД по Чувашии

Вчера вечером, 11 октября, в Чувашии случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и микроавтобуса. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, авария произошла около 19:10 на 647 км федеральной автодороги М-7 «Москва – Уфа» в Ленинском районе Чебоксар.

Установлено, что 58-летний водитель самосвала Mercedes-Benz Actros при движении со стороны Москвы в направлении Казани выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato с прицепом, двигавшимся во встречном направлении, под управлением 51-летнего водителя.

Фото: МВД по Чувашии

В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, ранения получили 8 человек, в том числе оба водителя и 6 пассажиров микроавтобуса, одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь. Среди пострадавших несовершеннолетних нет. По данным местных СМИ, в маршрутке находились преимущественно женщины, они ехали на заработки в Москву из Канаша, водитель нашел пассажиров через приложение blablacar.

Фото: МВД по Чувашии

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Водитель самосвала задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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