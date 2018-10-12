В Чувашии возбудили второе дело о страшном ДТП с микроавтобусом и самосвалом

После смертельного ДТП в Чувашии с участием грузовика и микроавтобуса, в котором погибли 11 человек, возбуждено второе уголовное дело – «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее по факту ДТП было возбуждено дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ). Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, изымают у собственников транспортных средств техническую и производственную документацию. Назначены судебные экспертизы.

Как писал «Новый День», вчера вечером, 11 октября, на автодороге М-7 «Волга» у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района столкнулись самосвал Mercedes-Benz и микроавтобус Fiat Ducato с прицепом. В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, еще 9 человек, в том числе оба водителя получили травмы.

Они были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Чебоксар. По словам министра здравоохранения республики Владимира Викторова, 3 человека госпитализированы в реанимационное отделение, состояние трех человек медики оценивают как средней степени тяжести, еще три человека после осмотра медиками и получения квалифицированной помощи были переведены на амбулаторное лечение.

Указом главы Чувашии Михаила Игнатьева 12 октября объявлен траур, сообщили в пресс-службе главы региона. Михаил Игнатьев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв дорожно-транспортного происшествия. Он поручил обеспечить организацию оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим, выделить необходимые финансовые средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

По данным telegram-канала Mash, оба водителя госпитализированы, как только они придут в сознание, их допросят. Почему самосвал выехал на полосу встречного движения, пока остается неясным. Погодные условия были хорошими, видимость на трассе – нормальной, асфальт был сухой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель микроавтобуса нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Представители BlaBlaCar при этом заявляют, что внутреннее расследование показало, что сервис не имеет к данному ДТП ничего общего. «Мы связались с МВД по Чувашии. Там также опровергли причастность сервиса к аварии. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибших», – заявили в компании.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 12.10.18

Подростковые разборки: в Подмосковье 19-летний юноша ударил ножом 15-летнего знакомого. / Уральца убили за то, что он забыл ПИН-код своей карты. / Опасно для жизни: Роспотребнадзор продолжает закрывать рестораны «Суши WOK». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»