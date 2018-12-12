Синяки и ушибы по всему телу: годовалого ребенка забили до смерти в Подмосковье

В Подмосковье забили до смерти годовалого мальчика. В расправе над ребенком подозреваются мать малыша и ее сожитель. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По информации Следственного комитета РФ, тело мальчика с множественными гематомами и ссадинами на голове, туловище, руках и ногах было обнаружено во вторник, 11 декабря, в одной из квартир в городе Пушкино.

Соседи рассказали, что накануне трагедии из квартиры, в которой проживал ребенок вместе с матерью и ее сожителем, был слышен шум, детский плач и крики. Сама семья характеризуется отрицательно, указали в СКР.

Сейчас следователи допрашивают мать малыша, ее гражданского мужа и соседей. В квартире, где проживала семья, найдена и изъята детская одежда с пятнами бурого цвета. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. «В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе Подмосковья годовалый мальчик получил перелом черепа и другие травмы во время семейной ссоры между родителями. В ходе конфликта мужчина толкнул жену, которая в этот момент держала на руках маленького сына. Женщина упала и уронила мальчика на пол. Ребенок был госпитализирован. В настоящее время следователи ведут проверку по данному факту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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