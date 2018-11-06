В Подмосковье годовалый малыш получил перелом черепа из-за ссоры родителей

В Подмосковье во время семейной ссоры между родителями годовалый малыш получил перелом свода черепа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 ноября в дачном доме в деревне Минеево Дмитровского района. Между 36-летним москвичом и его супругой произошел конфликт, в результате которого мужчина толкнул жену, которая в этот момент держала на руках годовалого сына. Женщина упала и уронила мальчика на пол. С множественными травмами, в том числе переломом костей свода черепа, ребенок был госпитализирован.

В настоящее время организована доследственная проверка. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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